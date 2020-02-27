2020-02-27T11:08:09+03:00
В мире

Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам из-за коронавируса

Кроме того, власти ввозят запрет на въезд в страну гражданам стран, где зафиксированы случаи заражения COVID-19
Юлия САЛЬНИКОВА
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С 27 февраля в Саудовскую Аравию невозможно попасть гражданам из стран, где есть коронавирусС 27 февраля в Саудовскую Аравию невозможно попасть гражданам из стран, где есть коронавирусФото: Артем КИЛЬКИН
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Саудовская Аравия вводит новые меры для борьбы с распространение коронавируса. Опасность завода COVID-19 в королевство увеличилась в связи с тем, что ее в одной восточной стране, Иране, число заболевших только по официальным данным превысило 140 человек, 19 человек погибли. В США считают, в Иране могут скрывать реальные данные.

В МИД Саудовской Аравии сообщили, что запрещают временно паломникам посещать святые места Мекку и Медину. Кроме того, теперь нельзя въехать в страну по туристической визе путешественникам из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Как сообщили ранее в ВОЗ, вирус зафиксирован на всех континентах, кроме Антарктиды, но во многих странах только единичные случаи, где-то уже вылечили пациентов, а где-то за несколько суток число заболевших перевалило за несколько сотен, как в Италии, где инфицированы больше 400 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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