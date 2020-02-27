Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам из-за коронавируса
Саудовская Аравия вводит новые меры для борьбы с распространение коронавируса. Опасность завода COVID-19 в королевство увеличилась в связи с тем, что ее в одной восточной стране, Иране, число заболевших только по официальным данным превысило 140 человек, 19 человек погибли. В США считают, в Иране могут скрывать реальные данные.
В МИД Саудовской Аравии сообщили, что запрещают временно паломникам посещать святые места Мекку и Медину. Кроме того, теперь нельзя въехать в страну по туристической визе путешественникам из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
Как сообщили ранее в ВОЗ, вирус зафиксирован на всех континентах, кроме Антарктиды, но во многих странах только единичные случаи, где-то уже вылечили пациентов, а где-то за несколько суток число заболевших перевалило за несколько сотен, как в Италии, где инфицированы больше 400 человек.
Ростуризм рекомендует операторам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
ИСТОЧНИК KP.RU