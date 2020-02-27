2020-02-27T11:53:59+03:00
В мире

В Пекине считают, что коронавирус мог зародиться за пределами Китая

В ряде стран, где произошла вспышка заболевания, так и не обнаружен "нулевой пациент"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Впервые с начала эпидемии число новых случаев заражения в мире оказалось выше, чем в КитаеВпервые с начала эпидемии число новых случаев заражения в мире оказалось выше, чем в КитаеФото: REUTERS
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В Китае допустили, что новый коронавирус зародился за пределами страны, несмотря на то, что распространение заболевания произошло именно в КНР. С таким заявлением выступил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. Он напомнил, что вирус уже получил распространение в ряде стран. Особо опасная ситуация сложилась в Италии, Южной Корее и Иране.

- Как именно появился новый коронавирус до сих пор непонятно. Мы не знаем, существовал ли он раньше. Вероятно, промежуточным хозяином коронавируса являются не только панголины,- приводит слова китайского чиновника ТАСС.

В Италии, например, до сих пор не установили "нулевого пациента". Того, кто привез вирус в страну. Ранее об отсутствии информации об источнике инфицирования заявляли в Великобритании.

В Иране по данным на 27 февраля зафиксировано 140 случаев заражения и 19 смерти.

В Южной Корее подтвердили еще 171 случай заболевания, таким образом общее число инфицированных возросло до 1766.

Италия подтверждает 400 случаев заражения и 13 смертей.

-За пределами Китая зарегистрировано более 3500 случаев коронавируса и 58 смертей,- сообщают в ВОЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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