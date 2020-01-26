2020-01-26T21:48:12+03:00
Общество

Ученые назвали вероятный источник коронавируса в Китае

Специалисты провели исследование 585 образцов с рынка морепродуктов в китайской Ухани [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ученые назвали вероятный источник коронавируса в КитаеУченые назвали вероятный источник коронавируса в КитаеФото: Мария ЛЕНЦ
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Вероятным источником коронавируса нового типа 2019-nCoV стали дикие животные. К такому выводу пришли китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили.

Специалисты провели исследование 585 образцов с рынка морепродуктов в китайской Ухани и в 33 случаях обнаружили следы коронавируса. Однако ученые отмечают, что они «близки» к тому, чтобы найти источник вируса.

«Мы выяснили, в каких киосках на рынке морепродуктов в Ухани был вирус (...) Хотя в основном подтверждается, что дикие животные были источником вируса, предстоит много работы (...) Мы близки к тому, чтобы найти источник вируса», - сообщил специалист Национального центра Тан Вэньцзе.

Напомним, ранее ученые продолжили, что источник распространения коронавируса мог стать суп с летучими мышами.

По последним данным, жертвами коронавируса стало около 60 человек, заболели – больше 2000 человек. Китайские власти предупреждают об ускоряющихся темпах

В сети появились кадры судорог зараженного коронавирусом человека.Подлинность видео не установлена

ИСТОЧНИК KP.RU

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