2020-02-27T12:49:47+03:00
Экономика

Эксперт назвал плюсы для российской экономики от коронавируса

Если ситуация продлится полгода, то Китай ждет настоящий коллапс
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эксперты уверены, что китайский коронавирус может позитивно отразиться на российской экономикеЭксперты уверены, что китайский коронавирус может позитивно отразиться на российской экономикеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин назвал плюсы, которые наша экономика может извлечь в связи с распространением коронавируса в мире.

- Это окно возможностей для нашей экономики, как в 1999 году. Нужно несколько поменять экономический курс. Сделать то, что в свое время сделало правительство Евгения Примакова, заморозить услуги естественных монополий. Тогда был рывок в 14% ВВП, - рассуждает эксперт.

Он уверен, что если проблема распространения коронавируса сохранится еще полгода, то в Китае наступит полный коллапс.

- Отечественным производителям нужно быстро сориентироваться и перестроиться на обширный внутренний рынок. Все тоже импортозамещение, это поможет нашей экономике, - комментирует сайту mk.ru Игорь Никулин.

Что касается туризма, то здесь эпидемия может тоже пойти на пользу. Россиянам советуют не посещать ряд стран и многие, опасаясь болезни, будут выбирать внутренний туризм.

- Сейчас во многих странах велик риск подхватить вирус. Главное не попасть на карантинные мероприятия, как это было на лайнере Diamond Princess, - заключил эксперт.

Ранее профессор Павел Воробьёв заявил, что история с коронавирусом - мистификация. Данные игры выгодны тем, кто хочет устроить лекарственный кризис. Эксперты рассказали, зачем нас пугают эпидемией и пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты прокомментировал положения нового КоАП
Власти Украины решили не эвакуировать своих граждан из Италии
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября прошлого года
Памфилова выступила против минимального порога явки на голосовании по Конституции
В США начали тестирование новой вакцины от коронавируса на людях
Ученые нашли пригодную для жизни экзопланету
Кремль: в планах Путина пока нет встречи с Эрдоганом 5 марта
Все ветераны Великой Отечественной войны в России получат выплаты к 75-летию Победы
Штрафы для водителей за нарушение ПДД могут сократить
Евросоюз призвал к полному расследованию убийства Бориса Немцова
Эксперт назвал плюсы для российской экономики от коронавируса
Эпидемия коронавируса переместилась в Южную Корею: 500 новых случаев за сутки, тогда как в Китае всего 433
Россияне пополнили счета в банках на рекордную сумму
В Китае рассчитывают взять эпидемию коронавируса под контроль в конце апреля
Первая украинка заразилась коронавирусом в Италии
Стали известны подробности задержания российской семьи в аэропорту Стамбула
В Пекине считают, что коронавирус мог зародиться за пределами Китая
Каждый пятый автовладелец считает, что нужно повысить Каско и ОСАГО для нарушителей ПДД
Военный источник опроверг информацию о захвате Серакиба в Идлибе боевиками
В Госдуме отреагировали на жалобы Киева относительно усиления российского флота
В России тиражи «мужских» журналов упали в два раза
Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам из-за коронавируса
Поправку о дате и времени голосования по Конституции внесли в Госдуму
Турецкие военные погибли при авиаударе в Идлибе
Ростуризм рекомендует операторам приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса
Минюст пообещал пересмотреть размер штрафов в новом КоАП
Командующий ВМС Украины пожаловался на силу российского флота
Пэрис Хилтон заявила о родстве с Елизаветой II