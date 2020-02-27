Эксперт назвал плюсы для российской экономики от коронавируса

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:49:47+03:00

Эксперты уверены, что китайский коронавирус может позитивно отразиться на российской экономике Фото: REUTERS

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Экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин назвал плюсы, которые наша экономика может извлечь в связи с распространением коронавируса в мире.

- Это окно возможностей для нашей экономики, как в 1999 году. Нужно несколько поменять экономический курс. Сделать то, что в свое время сделало правительство Евгения Примакова, заморозить услуги естественных монополий. Тогда был рывок в 14% ВВП, - рассуждает эксперт.

Он уверен, что если проблема распространения коронавируса сохранится еще полгода, то в Китае наступит полный коллапс.

- Отечественным производителям нужно быстро сориентироваться и перестроиться на обширный внутренний рынок. Все тоже импортозамещение, это поможет нашей экономике, - комментирует сайту mk.ru Игорь Никулин.

Что касается туризма, то здесь эпидемия может тоже пойти на пользу. Россиянам советуют не посещать ряд стран и многие, опасаясь болезни, будут выбирать внутренний туризм.

- Сейчас во многих странах велик риск подхватить вирус. Главное не попасть на карантинные мероприятия, как это было на лайнере Diamond Princess, - заключил эксперт.

Ранее профессор Павел Воробьёв заявил, что история с коронавирусом - мистификация. Данные игры выгодны тем, кто хочет устроить лекарственный кризис. Эксперты рассказали, зачем нас пугают эпидемией и пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU