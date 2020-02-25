2020-02-25T22:03:59+03:00
В мире

Коронавирус в Италии: Власти ожидают роста числа зараженных

Несмотря на жесткий карантин, COVID-19 продолжает распространяться по стране и за ее пределы
Иван СЫСОЕВ
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Мужчина кормит голубей на площади Миланa.Мужчина кормит голубей на площади Миланa.Фото: REUTERS
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Несмотря на все предпринимаемые правительством Италии меры, зараза коронавируса продолжает расползаться по стране и за ее пределы. К регионам, где отмечены случаи заражения, присоединились Лигурия и Тоскана, появились первые инфицированы на Сицилии. Число заболевших уже больше трехсот двадцати, летальных исходов зафиксировано 11, и, как ожидают власти Италии, в ближайшие дни рост статистики продолжится: только в одной Ломбардии приготовлено больше миллиона тестов на COVID-19, а проведено всего лишь около десяти тысяч.

Сейчас правительство Италии реализует чрезвычайный план по локализации заболевания. Первая "линия обороны" проходит в "красной зоне", местах с наибольшим числом заражений - коммунах Во Эуганео в Венето и Лоди в Ломбардии. Здесь режим наиболее строг, введен жесткий карантин, обеспечиваемый армейскими подразделениями. "Второй фронт" - соседние населенные пункты, где в любой момент может быть объявлена чрезвычайная ситуация. Третья зона - "тыловая", к ней относятся все другие итальянские регионы, где еще "нет оснований для жёстких ограничительных мер" по типу закрытия школ.

Опустевшие вечерние улицы итальянского города Сан Фиоронао. Фото: REUTERS

Опустевшие вечерние улицы итальянского города Сан Фиоронао.Фото: REUTERS

Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

Зараженные жители Апеннин начинают разносить вирус дальше по Европе. Три случая зафиксировано в Испании, два в Австрии, по одному в Швейцарии, Румынии и Хорватии. Все инфицированные - итальянцы, либо же приехали из Италии. Неудивительно, что "единая Европа", да и другие страны мира начинают вводить ограничительные меры в отношении итальянцев.

Европарламент настоятельно попросил итальянских депутатов "самоизолироваться" на две недели. США прекратило работу своего консульства в Милане, американским военнослужащим в Европе запрещены поездки в опасные итальянские регионы. Франция запревает своим контроллерам на поездах пересекать границу Италии - они покидают рабочие места на приграничной станции. Иордания и Сейшелы ввели запрет на прибытие в страну авиатранспортом всех пассажиров, побывавших до этого в Италии. Для въезжающих из Италии с признаками болезни двухнедельный карантин ввели Румыния и Самоа. Обязательное медицинское исследование должны проходить итальянцы, въезжающие в Израиль, ОАЭ и Хорватию. Болгария прекратила полеты национальной авиакомпании в Милан, отменил все рейсы Кувейт. Бразилия оставляет за собой право не выпускать из самолетов итальянцев, если будет иметься подозрение на вирус. Усиливают санитарный контроль за путешественниками из Италии Польша и Украина.

С российской стороны ограничений пока не вводилось, как сообщили "КП" в нашем посольстве в Риме, рейсы авиакомпаний осуществляются в регулярном режиме, в обычном порядке осуществляется выдача виз.

Последняя пачка макарон на полке супермаркета города Пиолтелло. Фото: REUTERS

Последняя пачка макарон на полке супермаркета города Пиолтелло.Фото: REUTERS

Пассажиры в аэропорту Венеции под пристальным вниманием медиков.

МЕЖДУ ТЕМ

В Италии испытывается дефицит медицинских масок, одноразовых латексных перчаток и средств для мытья рук. Дело в том, что основная их масса прибывала раньше из Китая, и поставки, по понятным причинам, прекратились. В городских аптеках не только в "зараженных" регионах, но и в пока относительно спокойном Риме средства индивидуальной защиту уже закончились, а когда появятся новые партии - неизвестно. Еще можно купить маски в интернете, но совсем недешево - по 2-3 евро за самые простые и по 20 евро за "продвинутую модель" FFP-3. Прокуратура Милана даже начала проверку в отношении онлайн-продавцов, взвинтивших цены на ставшие столь необходимыми товары. Если будет доказана спекуляция, продавцов может ждать штраф до 25 тысяч евро и тюремное заключение до трех лет.

Ирония ситуации заключается в том, что всего лишь неделю назад МИД Италии передал Китаю в качестве гуманитарной помощи две тонны различный санитарной продукции, том числе тех самых масок. Тогда же и флорентийский бизнес в рамках благотворительной программы отправил в Пекин 250 тысяч масок. Никто в Италии и предположить не мог, что спустя несколько дней они станут жизненно необходимыми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Премьер министр Италии Джузеппе Конте:

"Мы призываем всю страну собраться с силами и показать всему миру, как Италия выйдет из этой ситуации с высоко поднятой головой".

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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Новости из Италии в последние два дня напоминают сводки с фронтов. Каждый час растет число жертв войны с невидимой угрозой - коронавирусом COVID-2019. Все больше городов, где отмечаются случаи заражения. Сначала совсем маленьких, потом побольше - Брешия и Монца, а затем и крупных центров - Милан, Турин, Венеция (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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