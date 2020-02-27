Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября прошлого года

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:36:58+03:00

Доллар по отношению к рублю подорожал на 26 копеек. Рассказываем о курсе валют на 27 февраля 2020 года

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Данные Московской биржи на четверг, 27 февраля, свидетельствуют об ослаблении курса рубля по отношению к доллару и евро.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс европейской валюты к рублю вырос на 73 копейки и достиг отметки в 72,005 рубля. Последний раз курс евро находился выше 72 рублей 12 сентября прошлого года.

Доллар подорожал на 26 копеек и стоит 65,73 рубля.

Индекс Мосбиржи упал по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1% и составил 2988,97 пункта. Индекс РТС теряет более чем 2% и упал до отметки в 1431,66 пункта.

Сайт kp.ru писал, что из-за коронавируса нового типа цена нефти обновила годовой минимум и черное золото марки Brent упало почти до 52 долларов. На фоне этих событий курс рубля находится в шатком состоянии. Напомни, 25 февраля курс евро впервые за 2,5 месяца поднялся выше 71 рубля и достиг отметки в 71,09 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU