2020-02-25T16:17:57+03:00
Экономика

Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые за 2,5 месяца

По отношению к доллару рубль ослаб на 2,18%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Курс евро поднялся выше 71 рубля впервые за 2,5 месяцаКурс евро поднялся выше 71 рубля впервые за 2,5 месяцаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Данные Московской биржи на вторник, 25 февраля, свидетельствуют об ослаблении курса рубля по отношению к доллару и евро.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс евро к рублю вырос на 2,24% и достиг отметки в 71,09 рубля. Последний раз курс европейской валюты находился выше 71 рублей 4 декабря 2019 года.

Американская валюта подражала на 9 копейки, поднявшись до 65,47 рубля.

Индекс Мосбиржи опустила по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,3% и составил в 3065,91 пункта. Индекс РТС теряет 3,2% и достиг отметки в 1475,6 пункта.

Напомним, курс рубля находится в шатком состоянии из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Так 31 января курс российской валюты упал из-за выявления больных вирусом в России. Через неделю укрепился по отношению к евро и доллару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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