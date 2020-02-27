2020-02-27T16:18:48+03:00
В мире

Россия приостановит авиасообщение с Ираном с 28 февраля

Летать между странами продолжат только рейсы "Аэрофлота" и "Mahan Air"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия временно запретила авиасообщение с Ираном с 28 февраля. Продолжат выполнять рейсы по этому направлению только авиакомпании "Аэрофлота" и "Mahan Air"Россия временно запретила авиасообщение с Ираном с 28 февраля. Продолжат выполнять рейсы по этому направлению только авиакомпании "Аэрофлота" и "Mahan Air"Фото: REUTERS
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Россия временно запретила авиасообщение с Ираном с 28 февраля. Продолжат выполнять рейсы по этому направлению только авиакомпании "Аэрофлота" и "Mahan Air", сообщили в Министерстве транспорта России.

Все рейсы, которые останутся между Ираном и Россией, будут переведены в терминал F аэропорта "Шереметьево".

Также в ведомстве заявили, что вступающий в силу 1 марта запрет на авиасообщение с Южной Кореей не коснётся авиакомпаний "Аэрофлот" и "Korean Air". Перевозчики "Аврора", "Сибирь" и "Якутия" будут доставлять чартерами граждан только в свои страны.

Пока Минтранс не ограничил сообщение с Италией, но приостановил работу поезда, курсировавшего между Ниццей и Москвой.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что туроператоры приостановили продажу туров в Италию после опубликованных 27 февраля рекомендаций Ростуризма. В ведомстве посоветовали временно прекратить оказывать услуги по доставке отдыхающих в Италию, Южную Корею и Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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