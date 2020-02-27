2020-02-27T15:04:11+03:00
Общество

После рекомендаций Ростуризма туроператоры приостановили продажи путевок в Италию

Клиентам предлагают изменить направление вылета или вернуть деньги
Юлия САЛЬНИКОВА
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Просьб вернуться на Родину от отдыхающих в Италии россиян к туроператорам не поступалоПросьб вернуться на Родину от отдыхающих в Италии россиян к туроператорам не поступалоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Туроператоры приостановили продажу туров в Италию после опубликованных 27 февраля рекомендаций Ростуризма. В ведомстве посоветовали временно прекратить оказывать услуги по доставке отдыхающих в Италию, Южную Корею и Иран. В этих трех странах в последние дни резко возросло число заболевших коронавирусом. Южная Корея и вовсе по данным о новых случаях заболевания опередила Китай, который считался эпицентром распространения COVID-19.

Их этих трех направлений самым востребованным у россиян является Италия, поскольку после авиакатастрофы с украинским боингом в Иране желающих летать в эту страну нет, а Южная Корея не входит в список популярных у наших граждан мест для отдыха. В Италии по данным на 27 февраля коронавирус подтвержден у 528 человек, 14 зараженных погибли.

- Мы временно приостанавливаем продажу туров в Италию в соответствии с распоряжением Ростуризма от 27 февраля, — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

Клиентам предлагают подобрать другие направления или забрать деньги. В "Интуристе" тоже последовали совету Ростуризма. В компании продано несколько тысяч путевок в Италию, 600 россиян сейчас находятся в этой европейской стране.

- Те, кто сейчас отдыхают в Италии, не обращались с просьбами о досрочном возвращении, большинство из них вернутся в Россию в эту субботу,- сообщили в компании Jet Travel, где также приостановили продажу туров в указанные страны.

Новую вакцину от коронавируса начали тестировать на людях в США. Для испытаний подготовят группу добровольцев - всего в штатах заражены 60 человек. В основном это пассажиры круизного лайнера из Японии, их близкие и вернувшиеся из Китая иностранцы. Впервые в США 27 февраля заявили, что обнаружен пациент, не относящийся ни к одной из этих групп - вероятно он является первым американцем, которому вирус передался по типу "от человека к человеку".

ИСТОЧНИК KP.RU

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