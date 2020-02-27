Во Франции сообщили о 20 новых случаях заражения коронавирусом

27 Февр. 2020 2020-02-27T22:51:20+03:00

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Количество заболевших коронавирусом во Франции увеличилось вдвое, заявил министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран. В стране подтверждены 38 заболевших, сообщает телеканал BFM.

26 февраля Оливье Веран заявил о 18 случаях заражение коронавирусом, а также о четырёх выздоровевших и двух скончавшихся. Утром 27 февраля президент Франции Эмманюэль посетил парижскую больницу, где в ночь на 26-е скончался 60-летний француз. В ходе своего визита он заявил, что не исключён риск возникновения во Франции эпидемии нового коронавируса.

Также 27 февраля власти Северной Ирландии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в Великобритании достигло 16 человек.

Франция стала первой европейской страной, где был зафиксирован летальный исход от коронавируса. Как сообщал сайт kp.ru, 15 февраля 80-летний турист из Китая умер в парижской больнице Биша. Мужчина приехал из провинции Хубэй во Францию 16 января. Был госпитализирован 25 января и помещён на жёсткий карантин. Его состояние быстро ухудшалось, спасти его врачи не смогли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU