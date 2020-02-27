Во Франции сообщили о 20 новых случаях заражения коронавирусом
Количество заболевших коронавирусом во Франции увеличилось вдвое, заявил министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран. В стране подтверждены 38 заболевших, сообщает телеканал BFM.
26 февраля Оливье Веран заявил о 18 случаях заражение коронавирусом, а также о четырёх выздоровевших и двух скончавшихся. Утром 27 февраля президент Франции Эмманюэль посетил парижскую больницу, где в ночь на 26-е скончался 60-летний француз. В ходе своего визита он заявил, что не исключён риск возникновения во Франции эпидемии нового коронавируса.
Также 27 февраля власти Северной Ирландии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших в Великобритании достигло 16 человек.
Франция стала первой европейской страной, где был зафиксирован летальный исход от коронавируса. Как сообщал сайт kp.ru, 15 февраля 80-летний турист из Китая умер в парижской больнице Биша. Мужчина приехал из провинции Хубэй во Францию 16 января. Был госпитализирован 25 января и помещён на жёсткий карантин. Его состояние быстро ухудшалось, спасти его врачи не смогли.
Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе
ИСТОЧНИК KP.RU
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