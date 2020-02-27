ВОЗ одобрила агрессивный подход к коронавирусу России

27 Февр. 2020 2020-02-27T23:13:26+03:00

Тедрос Аданом Гебрейесус перечислил страны, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае заражения вирусом: это Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Шри-Ланка, Вьетнам и Россия Фото: REUTERS

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Агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу одобрил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Он перечислил страны, в которых за послденее время не было выявлено ни одного заражения коронавирусом. Среди них: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Шри-Ланка, Вьетнам и Россия.

- Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают, - подчеркнул Гебрейесус.

При этом, нет никаких гарантий, что коронавирус не поразит и эти государства. Глава ВОЗ привёл в пример Финляндию и Швецию, где были подтверждены первые случаи заболевания.

- Никто от этого не застрахован, - отметил он.

Напомним, что 27 февраля Россия приостановила авиасообщение с Ираном с 28 февраля и с Южной Кореей с 1 марта, оставив для выполнения полёты по этим направлениям только рейсы авиакомпаний "Аэрофлота", "Mahan Air" и "Korean Air" и только через терминал F аэропорта Шереметьево.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763375" frameborder="0"></iframe> Города Южной Кореи опустели из-за страха перед коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU