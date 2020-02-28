Умер Роллан Мартиросов, создатель Су-34

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:16:43+03:00

Роллан Мартиросов умер на 85-м году жизни

Изменить размер текста: A A

В четверг, 27 февраля, в возрасте 84 лет ушел из жизни главный конструктор многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов.

О смерти создателя сверхзвукового истребителя сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационно-строительной отрасли.

Авиаконструктор и герой Труда Российской Федерации Роллан Мартиросов родился в 1935 году в Москве. В 1959 году он окончил Московский авиационный институт и начал трудовую деятельность в Министерстве авиационной промышленности СССР. В период с 1962 по 1963 годы возглавлял разработку вертикально взлетающего бомбардировщика.

В 1991 году Роллан Мартиросов вступил в должность главного конструктора Су-34, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника.

Ранее сайт kp.ru сообщал в 2020 году в серийное производство будет запущен обновленный бомбардировщик Су-34, который «научат» обнаруживать невидимые цели.

ИСТОЧНИК KP.RU