Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации», - рассказал министр.
Глава МИД РФ заявил, что российские переговорщики продолжат консультации в Анкаре по обстановке в Идлибе, а между военными двух стран налажен постоянный контакт по ситуации в регионе.
Лавров отметил, что Москва подтверждает «полную приверженность договоренностям», которые были достигнуты между турецким и российским лидером по вопросам действий в зоне деэскалации в Идлибе, и Россия приносит соболезнования Турции в связи с гибелью турецких военных в Сирии.
Лавров заявил о приверженности России договоренностям по Идлибу.Глава МИД России прокомментировал ситуацию в Сирии
Напомним, 27 февраля жертвами авиаудара в Идлибе стали более 30 турецких военных. В Минобороны России сообщили, что войска Сирии обстреляли турецких военных, которые находились вместе с боевиками в районе, где, по предоставленной Анкарой информации, никаких подразделений Турции «не было и не должно было находиться».
Лавров надеется, что после консультаций с Анкарой по Сирии террористы не будут хозяйничать в Идлибе.Предстоящие консультации между Москвой и Анкарой могут привести к договоренностям о нормальном функционировании зоны деэскалации в Идлибе. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в понедельник в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU