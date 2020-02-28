28 Февр. 2020 2020-02-28T06:14:50+03:00

В Китае за прошедшие сутки от коронавируса скончались 44 человека Фото: REUTERS

В настоящее время болеют около 40 тысяч человек

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В Китае число погибших от нового типа короновируса выросло до 2 тысяч 788 человек. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 44 жителей КНР.

По последним данным, с начала вспышки коронавируса в Китае в конце прошлого года, медики зафиксировали 78 тысячи 824 случая заражения. Из больниц выписали 36 тысяч человек. За минувшие сутки врачи зарегистрировали 452 новых случая заболевания.

По данным государственного комитета по здравоохранению Китая, в настоящее время болеют 40 тысяч человек. Почти восемь тысяч человек из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, как писал сайт kp.ru новый коронавирус, вспыхнувший в Китае в конце прошлого года, выбрался за пределы страны. Вирус уже парализовал часть Италии, первые случаи заражения фиксируются и в ряде других европейских стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760392" frameborder="0"></iframe> Перенесшего коронавирус гражданина Китая выписали из больницы в Чите.Гражданина Китая Ван Юньбиня выписали в среду из Краевой клинической инфекционной больницы в Чите после перенесенной инфекции коронавируса. Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Юрчук.

ИСТОЧНИК KP.RU