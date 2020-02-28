2020-02-28T06:14:50+03:00
В мире

В Китае за прошедшие сутки от коронавируса скончались 44 человека

В настоящее время болеют около 40 тысяч человек
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Китае за прошедшие сутки от коронавируса скончались 44 человекаВ Китае за прошедшие сутки от коронавируса скончались 44 человекаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Китае число погибших от нового типа короновируса выросло до 2 тысяч 788 человек. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 44 жителей КНР.

По последним данным, с начала вспышки коронавируса в Китае в конце прошлого года, медики зафиксировали 78 тысячи 824 случая заражения. Из больниц выписали 36 тысяч человек. За минувшие сутки врачи зарегистрировали 452 новых случая заболевания.

По данным государственного комитета по здравоохранению Китая, в настоящее время болеют 40 тысяч человек. Почти восемь тысяч человек из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, как писал сайт kp.ru новый коронавирус, вспыхнувший в Китае в конце прошлого года, выбрался за пределы страны. Вирус уже парализовал часть Италии, первые случаи заражения фиксируются и в ряде других европейских стран.

Перенесшего коронавирус гражданина Китая выписали из больницы в Чите.Гражданина Китая Ван Юньбиня выписали в среду из Краевой клинической инфекционной больницы в Чите после перенесенной инфекции коронавируса. Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Юрчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики предупредили об аномальной погоде в начале марта
В Китае за прошедшие сутки от коронавируса скончались 44 человека
Эксперт рассказал, что 34 миллиона россиян работают не на своем месте
Число погибших турецких военных в Идлибе выросло до 33
Российский летчик Ярошенко считает, что пережил накануне инсульт
В Минздраве объяснили, почему в некоторых детских больницах нет воды
Турция в ответ на гибель 22 своих военных наносит удары по сирийской армии
В Турции сообщили о 22 погибших военных при авиаударе в Идлибе
Биатлонист из Норвегии оттолкнул белорусского спортсмена на соревнованиях и остался безнаказанным
Российское посольство отреагировало на письмо украинского коллеги в Берлине о голодоморе
Facebook отменил ежегодную конференцию разработчиков из-за коронавируса
Российские ученые направят в ООН жалобу на спутниковую систему Илона Маска
При сходе с рельсов пассажирского поезда в Египте пострадали 36 человек
ВОЗ одобрила агрессивный подход к коронавирусу России
Российский рынок акций обвалился максимально за два года
Во Франции сообщили о 20 новых случаях заражения коронавирусом
ПВО Сирии сбили турецкий беспилотник в идлибской зоне
В Винницкой области радикалы в масках с дымовыми шашками попытались захватить горсовет
Мальчик из детского дома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Число жертв коронавируса в Италии достигло 17
Путин 5 марта обсудит с главами фракций поправки в Конституцию
Правительство выделило более 2,5 млрд рублей в помощь жителям Дальнего Востока, пострадавших от паводков в 2019 году
Генштаб России обеспокоен антироссийскими сценариями учений НАТО
Эксперты оценили потери в случае отмены НДФЛ для бедных