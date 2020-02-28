2020-02-28T15:23:40+03:00
В мире

Повторно инфицированные коронавирусом признаны незаразными для окружающих

В организме перенесшего заболевание человека образуются антитела к коронавирусу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Показатель повторного заражения в Китае - 14 процентов от числа выздоровевшихПоказатель повторного заражения в Китае - 14 процентов от числа выздоровевшихФото: REUTERS
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Китайские врачи фиксируют всплеск заболевания среди тех, кто уже перенес коронавирус. Более 200 пациентов вынуждены вновь вернуться в изолированные боксы после выписки. Но при этом у большинства из них болезнь протекает в более легкой форме.

Все из-за того, что в организме вырабатываются при первичном заражении антитела. Они не делают человека менее восприимчивым к вирусу, то есть заразиться можно повторно, но при этом человек уже не заразен для окружающих.

- Ни один из этих пациентов, похоже, не заразил кого-либо еще,- заявил Сун Тай, заместитель директора Центра по борьбе с болезнями в провинции Гуандун на юге Китая. Его слова приводит Reuters.

Пока врачи из разных стран бьются над разгадками тайн коронавируса, появляются разные теории, связанные с повторным заражением. Одни ученые предполагают, что дело в несовершенных тестах, которые при выписке дают ложноотрицательный результат, другие думают, что коронавирус - двухфазная болезнь, как "сибирская язва".

ИСТОЧНИК KP.RU

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