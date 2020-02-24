2020-02-24T10:24:12+03:00
В мире

Не менее 195 человек повторно заразились коронавирусом в Ухане

Нацкомиссия по здравоохранению Китая опубликовала актуальную статистику по заболеванию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В КНР зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусомВ КНР зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусомФото: REUTERS
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В китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса, зафиксировано несколько сотен случаев повторного заражения этим заболеванием.

Согласно данным на понедельник, 24 февраля, диагноз был вновь поставлен 195-ти уже выписанным пациентам. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Всего же на настоящий момент известно о 77,1 тысячи зараженных. Абсолютное большинство из них проживает в провинции Хубэй.

Сайт kp.ru писал, что только в минувшее воскресенье в Китае было выявлено 409 новых случаев заболевания. Также скончались 150 инфицированных. За все время жертвами коронавируса стали уже почти 2600 человек, а полностью выздоровели и выписались из больниц 24734 пациента.

Кроме того, в госпиталях остаются около 50 тысяч больных коронавирусной пневмонией. Состояние 9,9 тысячи из них оценивается как тяжелое.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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