2020-02-28T15:47:51+03:00
В мире

В МИД Турции заявили о перемещении сирийских беженцев к границе страны

Причиной стала ситуация в Идлибе, где в результате атаки правительственных войск Сирии погибли турецкие военные
Юлия САЛЬНИКОВА
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В результате ответной атаки со стороны сирийцев по террористам, погибли турецкие солдатыВ результате ответной атаки со стороны сирийцев по террористам, погибли турецкие солдатыФото: REUTERS
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В министерстве иностранных дел Турции подтвердили, что ситуация в Идлибе привела к увеличению числа беженцев из Сирии, которые двинулись к границе. Напомним, 27 февраля запрещанная в Росси группировка Хайят Тахрир аш-Шам напала на правительственные войска Сирии, в ответ сирийцы нанесли ответный огонь по позициям террористов.

Но оказалось, что в рядах боевиков есть турецкие солдаты. Известно, что Анкара поддерживает повстанцев, поставляет вооружение и технику. О том, что 27 февраля в месте дислокации будут турки, сирийцы не знали - власти Анкары не уведомляли об этом никого. В итоге погибли 30 военнослужащих Турецкой армии.

- В связи с неблагоприятным развитием ситуации в сирийском Идлибе и резким увеличением числа беженцев, многократно возросла миграционная нагрузка на Турцию, - заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, его слова приводят РИА Новости.

Сирийские беженцы прибывают на остров Лесбос.

Он напомнил, что Турция уже приняла наибольшее, по сравнению с другими странами, число беженцев из Сирии. Но при этом власти напоминают, что будут и дальше придерживаться своей миграционной политики, то есть сдерживать количество прибывающих в страну мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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