В ЕС призвали остановить эскалацию конфликта в Идлибе
Европейский союз призвал к деэскалации конфликта в сирийском Идлибе и заявил о готовности защищать интересы сообщества. Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
Заявление было сделано после того, как турецкие власти пригрозили выпустить сирийских беженцев в Европу.
"Эскалацию вокруг Идлиба необходимо срочно остановить. Существует опасность возникновения крупного международному военного противостояния. Ситуация причиняет невыносимые гуманитарные страдания и подвергает опасности гражданское население", - сообщается в микроблоге.
Боррель подчеркнул, что ЕС сожалеет о жертвах и рассмотрит возможность принятия мер для защиты своих интересов в рамках обеспечения безопасности.
Сайт kp.ru писал, что 27 февраля запрещенная в России группировка Хайят Тахрир аш-Шам напала на правительственные войска Сирии и спровоцировала ответный удар. Однако в рядах повстанцев оказались турецкие солдаты, 30 из них погибли. Анкара была возмущена ситуацией.
Лавров считает капитуляцией разговоры о перемирии с "бандитами" в Идлибе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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