2020-02-28T17:08:40+03:00
Общество

Захар Прилепин считает, что Украина может быть причастна к убийству Немцова

Известный писатель побывал в эфире Радио "Комсомольская правда"
Юлия САЛЬНИКОВАДиана КАДИ
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Захар Прилепин прокомментировал убийство НемцоваЗахар Прилепин прокомментировал убийство НемцоваФото: Олег ЗОЛОТО
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Писатель Захар Прилепин, который с прошлого года еще и является создателем общественного движения «За правду», дал интервью «Комсомольской правде». Поделился своим мнением о ситуации с распространение коронавируса в мире, высказался о поправках в Конституцию. Один из вопросов журналиста Дианы Кади касался убийства Бориса Немцова.

Политик убит на Большом Москворецком мосту вечером 27 февраля 2015 года, где он гулял в компании работницы украинского агентства Анны Дурицкой. Вскоре исполнителей этого преступления удалось задержать – подозреваемых было пять. На суде присяжные пришли к выводу, что убийство Немцова было заказным. Исполнители получили серьезные сроки – от 11 до 20 лет лишения свободы. Заказчик не установлен.

- Я думаю, что это инициировала украинская сторона в искренней надежде на то, что убийство Немцова произведет социальный взрыв в России и там снесут тиранию Путина. И русская оппозиция нападет с тыла на Донбасс и Крым и так далее. Они просто тоже неумные люди, которые принимали это решение, - считает Прилепин.

Ранее он, комментируя это убийство, заявлял, что не случайно выбрано место преступления, прямо у стен Кремля.

- Это сказка для иностранных читателей и зрителей. Точно так же, как убийство Политковской в день рождения Путина, - говорит тогда писатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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