Из Москвы депортируют 88 иностранцев за нарушение режима изоляции в связи с коронавирусом
Нарушившие правила режима изоляции иностранцы будут депортированы из Москвы. Всего с 22 февраля зафиксировано 88 таких случаев, из них 80- граждане Китая.
Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, всем прибывшим из стран, неблагополучных в связи с распространением коронавируса, выдают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. Им запрещено передвигаться две недели по городу и, соответственно, пользоваться общественным транспортом.
- С сегодняшнего дня в московских аэропортах будет усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, таких как Южная Корея и Иран,- сообщила ТАСС заммэра Москвы Анастасия Ракова.
В России в конце января подтверждены два случая заражения коронавирусом, оба пациента прошли лечение и выписаны из больницы. Есть инфицированные среди прибывших в Россию граждан, ранее находящихся на карантине круизного лайнера в Японии. Они изолированы, состояние пациентов врачи оценивают как стабильное.
ИСТОЧНИК KP.RU