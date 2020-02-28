2020-02-28T17:43:54+03:00
Общество

Из Москвы депортируют 88 иностранцев за нарушение режима изоляции в связи с коронавирусом

В аэропортах столицы усилят медицинский контроль за иностранцами, прибывающими из Южной Кореи и Ирана
Юлия САЛЬНИКОВА
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Прибывшие в Россию иностранцы из стран, где получил распространение коронавирус, две недели должны находиться в изоляцииПрибывшие в Россию иностранцы из стран, где получил распространение коронавирус, две недели должны находиться в изоляцииФото: REUTERS
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Нарушившие правила режима изоляции иностранцы будут депортированы из Москвы. Всего с 22 февраля зафиксировано 88 таких случаев, из них 80- граждане Китая.

Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, всем прибывшим из стран, неблагополучных в связи с распространением коронавируса, выдают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. Им запрещено передвигаться две недели по городу и, соответственно, пользоваться общественным транспортом.

- С сегодняшнего дня в московских аэропортах будет усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, таких как Южная Корея и Иран,- сообщила ТАСС заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В России в конце января подтверждены два случая заражения коронавирусом, оба пациента прошли лечение и выписаны из больницы. Есть инфицированные среди прибывших в Россию граждан, ранее находящихся на карантине круизного лайнера в Японии. Они изолированы, состояние пациентов врачи оценивают как стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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