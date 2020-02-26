У троих россиян с корабля Diamond Princess подтвержден коронавирус нового типа

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:31:38+03:00

В Россию были эвакуированы восемь человек

Изменить размер текста: A A

У троих россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвержден коронавирус нового типа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, но отметили, что все восемь человек, эвакуированные чувствуют себя хорошо.

«Три человека, которым в Японии был поставлен диагноз новой коронавирусной инфекции, и члены их семей были госпитализированы, как вы знаете, и доставлены в Казань. У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а нескольким» - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, российских граждан эвакуировали с корабля Diamond Princess 23 февраля. В Россию вернулись восемь человек. Местом для двухнедельного карантина была выбрана Казань. Вместе с эвакуированным в изоляции остаются сотрудники, которые проводили эвакуацию. За состоянием их здоровья постоянно наблюдать медики.

Diamond Princess, на борту которого находилось около 3,7 тысячи путешественников из полусотни разных стран и экипаж, задержали возле японского порта в начале этого месяца, а карантин с круизного лайнер сняли 19 февраля. В тот же день корабль покинули 500 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762643" frameborder="0"></iframe> Россияне с Diamond Princess проходят карантин в Казани.Восемь наших соотечественников были заперты на охваченном инфекцией круизном лайнере

ИСТОЧНИК KP.RU