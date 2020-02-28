2020-02-28T19:10:38+03:00
Политика

США закрыли крупнейшую зарубежную военную базу из-за коронавируса

Ограничения были введены на американских объектах в Южной Корее
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Соединенные Штаты временно закрыли свою базу в Южной Корее, которая считается крупнейшим американским военным объектом за пределами страны. Решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ограничения коснулись базы Camp Humphreys и других мест расположения войск в республики. Инициатива о введении таких мер поступила от генерала Роберта Абрамса, под руководством которого находятся 28,5 тысяч военнослужащих США.

Города Южной Кореи опустели из-за страха перед коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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