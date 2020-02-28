Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе

28 Февр. 2020 2020-02-28T21:10:55+03:00

В Анкаре заявили, что такие действия приведут к снижению напряженности в регионе

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Турция продолжает требовать вывода правительственных войск Сирии из Идлиба и отвода их на позиции, оговоренные в сочинском меморандуме. Такое заявление распространило министерство иностранных дел республики по итогам переговоров с российской стороной, которые состоялись в Анкаре в пятницу, 28 февраля.

"Турция подчеркнула необходимость немедленного установления постоянного режима прекращения огня, снижения напряженности и отвода сил режима к границам сочинского меморандума", - передает ТАСС текст коммюнике.

В МИД Турции подчеркнули, что переговоры были проведены по инициативе российской стороны и уже завершились. Делегация возвращается из Анкары в Москву.

Напомним, что накануне в Сирии погибли свыше 30 турецких военных. Все они находились в рядах террористов, когда правительственные войска решили их контратаковать.

Сайт kp.ru писал, что Анкара тут же обвинила в трагедии официальный Дамаск и Россию, которая его поддерживает. Причем сама Турция не предупредила властей САР о том, что на позициях боевиков будут находиться военные республики.

Турция опубликовала видео ударов по сирийским военным.

ИСТОЧНИК KP.RU