Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины

29 Февр. 2020 2020-02-29T01:03:13+03:00

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обрушилась на власти страны с критикой, заявив, что происходит целенаправленное уничтожение незалежной. К такому выводу она пришла из-за падения промышленности в стране. По ее словам, после смены власти в государстве произошло 20-процентное падение производства.

- Что такое 20,4 процента? Это пятая часть производства грохнулась за считанные месяцы. За девять месяцев, - заявила Тимошенко в эфире телеканала "Наш".

Политик также выразила мнение, что власти должны разобраться в причинах обвала промышленного сектора. Однако, по ее словам, этого сделано не было. Более того, лидер "Батьковщины" уверена, руководство Украины попросту не планирует бороться с такими явлениями.

Ранее сайт kp.ru писал, что Тимошенко спровоцировала потасовку в Раде. Во время перерыва лидер оппозиционной партии демонстративно заняла место председателя парламента в попытке заблокировать работу народного собрания, где обсуждалось принятие закона о рынке земли.

ИСТОЧНИК KP.RU