2020-02-29T06:38:59+03:00
В мире

To Vima: Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке Турции

Анкара потребовала начать процесс политических консультаций
Мария ИГНАТЬЕВА
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To Vima: Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке ТурцииTo Vima: Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке ТурцииФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сообщил, что Афины наложили вето на заявление НАТО о поддержке Турции в связи с гибелью 20 военнослужащих в провинции Идлиб в Сирии.

По данным греческой газеты To Vima, глава МИД дал соответствующие указания представительству страны в Североатлантическом альянсе. Отмечается, что во время совета заместителей постоянных представителей стран был согласован текст, который не включал в себя предложения Греции о ссылке на соблюдение соглашения ЕС о беженцах и мигрантах, подписанного в марте 2016 года.

Издание также отдельно акцентирует внимание, что требование Греции встретило сопротивление со стороны нескольких стран. В их числе Великобритания, Германия, Франция и США. Тем временем Турция потребовала начать процесс политических консультаций, которые предусмотрены Вашингтонским договором на случай, если над одной из стран-участник альянса нависла угроза.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее о 33 погибших военнослужащих в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. Турция в ответ на гибель своих солдат нанесла удары по сирийской армии. В администрации президента пообещали, что атаки будут "многократными".

ИСТОЧНИК KP.RU

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