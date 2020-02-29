Роспотребнадзор: РФ проверила более 3 млн пассажиров с момента обнаружения коронавируса
В ведомстве рекомендовали россиянам сократить поездки за границу для защиты от "китайского вируса"
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В Роспотребнадзоре заявили, что более 3 миллионов человек, прибывших в Россию с 31 декабря, были проверены на наличие коронавируса.
В ведомстве также порекомендовали россиянам сократить поездки за границу для защиты от нового коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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