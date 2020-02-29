Роспотребнадзор: РФ проверила более 3 млн пассажиров с момента обнаружения коронавируса

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:49:12+03:00

В ведомстве рекомендовали россиянам сократить поездки за границу для защиты от "китайского вируса"

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В Роспотребнадзоре заявили, что более 3 миллионов человек, прибывших в Россию с 31 декабря, были проверены на наличие коронавируса.

В ведомстве также порекомендовали россиянам сократить поездки за границу для защиты от нового коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU