2020-02-29T04:14:29+03:00
В мире

В Китае число погибших от коронавируса за последние сутки выросло на 47 человек

С момента начала эпидемии врачи зафиксировали больше 78 случаем заражения
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Китае число погибших от коронавируса за последние сутки выросло на 47 человекВ Китае число погибших от коронавируса за последние сутки выросло на 47 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Китае число погибших от нового типа коронавируса выросло до 2 тысяч 835 человек. За минувшие сутки, 28 февраля болезнь унесла жизни 47 местных жителей.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщает, что с момента вспышки эпидемии, которая началась с Уханя в конце прошлого года, заболели коронавирусом больше 79,2 тысяч человек. Из них выздороветь смогли около 39 тысяч инфицированных.

По официальным данным, показатель смертности от нового типа коронавируса составляет 3,57%. Днем ранее эта цифра была на отметке 3,53%.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что повторно заболевшие коронавирусом признаны не заразными. Между тем, китайские ученые выяснили, что новый тип коронавируса может передаваться от матери к ребенку во время беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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