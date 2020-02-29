В Китае число погибших от коронавируса за последние сутки выросло на 47 человек
В Китае число погибших от нового типа коронавируса выросло до 2 тысяч 835 человек. За минувшие сутки, 28 февраля болезнь унесла жизни 47 местных жителей.
Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщает, что с момента вспышки эпидемии, которая началась с Уханя в конце прошлого года, заболели коронавирусом больше 79,2 тысяч человек. Из них выздороветь смогли около 39 тысяч инфицированных.
По официальным данным, показатель смертности от нового типа коронавируса составляет 3,57%. Днем ранее эта цифра была на отметке 3,53%.
Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что повторно заболевшие коронавирусом признаны не заразными. Между тем, китайские ученые выяснили, что новый тип коронавируса может передаваться от матери к ребенку во время беременности.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»