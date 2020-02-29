"Сегодня не то время": Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покидать страну из-за коронавируса
Глава ведомства заявила, что тест на наличие заболевания можно пройти во всех регионах России
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам не покидать страну из-за ситуации с коронавирусом.
- Сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации, - подчеркнула Попова.
Также она заявила, что тест на наличие коронавируса можно пройти по всех регионах России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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