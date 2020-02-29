2020-02-29T10:03:51+03:00
Общество

"Сегодня не то время": Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покидать страну из-за коронавируса

Глава ведомства заявила, что тест на наличие заболевания можно пройти во всех регионах России
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам не покидать страну из-за ситуации с коронавирусом.

- Сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации, - подчеркнула Попова.

Также она заявила, что тест на наличие коронавируса можно пройти по всех регионах России.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Сегодня не то время": Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покидать страну из-за коронавируса
Роспотребнадзор: РФ проверила более 3 млн пассажиров с момента обнаружения коронавируса
В Наро-Фоминске полыхают 7 тысяч квадратных метров овощной базы
Видео с вечеринки блогера, где люди погибли в бассейне с сухим льдом, опубликовано в сети
"Не будет шансов против него": Маск рассказал, какой самолет составит конкуренцию истребителю F-35
В Москве госпитализировали пять человек, общавшихся с больным коронавирусом иранцем
США призывают Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Число жертв на вечеринке блогера в московской бане увеличилось до трех человек
Самые богатые люди мира за последнюю неделю потеряли почти 450 миллиардов долларов
To Vima: Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке Турции
Украина отказалась от празднования Дня победы 9 мая
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий
В Китае число погибших от коронавируса за последние сутки выросло на 47 человек
Синоптики рассказали, каким будет последний день зимы 2020
В Уганде при лобовом столкновении такси с грузовиком погибли восемь человек
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
В Астраханской области при крушении вертолета погиб пилот
Из-за невыдачи россиянину визы ООН отложила начало сессии
Украинский МИД выразил надежду, что Трамп присоединится к "нормандской четверке"
"Я отсюда вообще не выйду": В Одессе украинец выдернул чеку гранаты в зале суда
СК возбудил дело после гибели двух человек на вечеринке в московской бане
ФСБ завершила следствие по делу Пола Уилана
Силуанов назвал причину ослабления курса рубля
Правозащитник положительно оценила возможность использования электрошокеров транспортной полицией
В Совфеде оценили заявление украинского командующего ВМС о возможности России «взять» Одессу
Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе