2020-02-29T11:32:51+03:00
В мире

В Берлине отменили крупнейшую в мире туристическую выставку из-за коронавируса

По словам организаторов, впервые за 54 года мероприятие оказалось отмененным
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Берлине отменили крупнейшую в мире туристическую выставку из-за коронавирусаВ Берлине отменили крупнейшую в мире туристическую выставку из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Крупнейшая в мире ежегодная туристическая выставка ITB Berlin, которая должна была пройти в Германии с 4 по 8 марта, отменена из-за угрозы коронавируса.

По словам организаторов, мероприятие отменили впервые за 54 года его существования.

Более того, кризисный штаб МВД и Минздрава Германии рекомендовал отменить все крупные мероприятия в стране.

- Команда считает, что при применении этих принципов (института Роберта Коха) предстоящие крупные международные события, такие как ITB, должны быть отменены, - сказано в официальном заявлении кризисного штаба.

Ранее сообщалось, что для участия в ярмарке зарегистрировались 10 тыс. человек. Ожидалось прибытие около 160 тыс. посетителей из разных стран мира.

Напомним, в Китае число погибших от коронавируса за последние сутки выросло на 47 человек. С момента начала эпидемии врачи зафиксировали больше 78 случаем заражения. Таким образом, показатель смертности от нового типа коронавируса составляет 3,57%. Днем ранее эта цифра была на отметке 3,53%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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