2020-02-29T11:15:50+03:00
Общество

Хотят быть в тренде: В ВОЗ заявили о вреде медицинских масок здоровым людям

По словам официального представителя Организации, во время вспышки коронавируса маски необходимо носить только заболевшим людям и врачам
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич рассказал, что медицинские маски, ставшие очень популярными во время вспышек коронавируса, необходимо носить только заболевшим людям и врачам.

По словам специалиста, маски могут навредить здоровым людям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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