Хотят быть в тренде: В ВОЗ заявили о вреде медицинских масок здоровым людям
По словам официального представителя Организации, во время вспышки коронавируса маски необходимо носить только заболевшим людям и врачам
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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич рассказал, что медицинские маски, ставшие очень популярными во время вспышек коронавируса, необходимо носить только заболевшим людям и врачам.
По словам специалиста, маски могут навредить здоровым людям.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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