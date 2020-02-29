2020-02-29T07:51:26+03:00
Общество

Китайский коронавирус, последние новости на 29 февраля 2020: ВОЗ подняла уровень опасности до максимального

Мы собрали новости про последние новости про китайский коронавирус на 29 февраля 2020 года
Наталия КУДРЯШОВА
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Верующие направляются на молитву в столице Бахрейна: медицинские маски заполонили улицы городов по всему мируВерующие направляются на молитву в столице Бахрейна: медицинские маски заполонили улицы городов по всему мируФото: REUTERS
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Число случаев заболевания "китайским" коронавирусом во всем мире выросло до 85 184. 2924 пациентов скончались, а 39 399 удалось побороть вирус и выписаться из больниц. Мы собрали последние новости о распространении коронавируса на утро 29 февраля 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности до максимального. Оценка риска распространения вируса на глобальном уровне признана "очень высокой". Болезнь проникла уже в 49 стран, почти на все материки. Причем есть места, где суточные показатели заболеваемости опережают Китай. Это Южная Корея, Иран и Италия.

В этих условиях Россия продолжает предпринимать меры по защите от коронавируса. Из Москвы депортируют 88 иностранцев за нарушение режима изоляции.

Для профилактики в столице госпитализированы пять человек, контактировавшие с больным коронавирусом гражданином Ирана. Он летел в Шанхай транзитом через Шереметьево. Анализы на вирус у всех отрицательные.

Ограничено авиасообщение со странами, где зафиксированы вспышки коронавируса. Российским туроператорам запрещено продавать путевки в Китай, Италию, Южную Корею, Иран. Причем не всем меры по душе: туроператоры пригрозили коллапсом из-за запрета полетов в небезопасные по коронавирусу страны.

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

Между тем, врачи продолжают исследовать заболевание. Медики выяснили, что случилось с первым пациентом, умершим от коронавируса. Вскрытие показало, что болезнь поражает в основном только легкие. Другое исследование показало, что новый тип вируса может передаваться от матери к ребенку во время беременности.

Ухань опустел после введения карантина из-за распространения коронавируса.Власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек на карантин 23 января, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса

У собаки впервые заподозрили "китайский коронавирус". В Гонконге на карантин поместили шпица - есть вероятность, что он заразился от своей хозяйки. Это первый зафиксированный случай, когда анализы выявили штамм COVID-19 у домашнего животного.

Эпидемия продолжает сказываться на экономике: биржи по всему миру падают, рубль слабеет.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

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Китайский коронавирус, последние новости на 28 февраля 2020: Ученые говорят о всемирной пандемии

Несмотря на положительную динамику в Китае, ученые уверены, что для многих стран все только начинается. Ни одна страна на планете не должна думать, что её коронавирус не коснётся, заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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