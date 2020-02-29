Китайский коронавирус, последние новости на 29 февраля 2020: ВОЗ подняла уровень опасности до максимального
Число случаев заболевания "китайским" коронавирусом во всем мире выросло до 85 184. 2924 пациентов скончались, а 39 399 удалось побороть вирус и выписаться из больниц. Мы собрали последние новости о распространении коронавируса на утро 29 февраля 2020 года.
Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности до максимального. Оценка риска распространения вируса на глобальном уровне признана "очень высокой". Болезнь проникла уже в 49 стран, почти на все материки. Причем есть места, где суточные показатели заболеваемости опережают Китай. Это Южная Корея, Иран и Италия.
В этих условиях Россия продолжает предпринимать меры по защите от коронавируса. Из Москвы депортируют 88 иностранцев за нарушение режима изоляции.
Для профилактики в столице госпитализированы пять человек, контактировавшие с больным коронавирусом гражданином Ирана. Он летел в Шанхай транзитом через Шереметьево. Анализы на вирус у всех отрицательные.
Ограничено авиасообщение со странами, где зафиксированы вспышки коронавируса. Российским туроператорам запрещено продавать путевки в Китай, Италию, Южную Корею, Иран. Причем не всем меры по душе: туроператоры пригрозили коллапсом из-за запрета полетов в небезопасные по коронавирусу страны.
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Между тем, врачи продолжают исследовать заболевание. Медики выяснили, что случилось с первым пациентом, умершим от коронавируса. Вскрытие показало, что болезнь поражает в основном только легкие. Другое исследование показало, что новый тип вируса может передаваться от матери к ребенку во время беременности.
Ухань опустел после введения карантина из-за распространения коронавируса.Власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек на карантин 23 января, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса
У собаки впервые заподозрили "китайский коронавирус". В Гонконге на карантин поместили шпица - есть вероятность, что он заразился от своей хозяйки. Это первый зафиксированный случай, когда анализы выявили штамм COVID-19 у домашнего животного.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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