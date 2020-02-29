На рейсе "Москва-Пекин" выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Посольство России в Пекине сообщило, что пассажир с подозрением на заражение COVID-19 был выявлен на рейсе "Аэрофлота" "Москва-Пекин". Уточняется, что у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено.
- Был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, - сказано в официальном заявлении.
Также в посольстве отметили, что "пассажиры и экипаж воздушного лайнера были доставлены в специальное учреждение для прохождения медицинской диагностики".
Граждан Китая вывезли на машинах "скорой помощи". Фото: https://www.facebook.com/100004589143026/Фото: СОЦСЕТИ
Напомним, в конце прошлого года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) были зафиксированы несколько случаев пневмонии неизвестного происхождения. Позже выяснилось, что она была вызвана коронавирусом. на сегодняшний день он распространился более, чем в 45 странах мира.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Китае число погибших от нового типа коронавируса выросло до 2 тысяч 835 человек. За минувшие сутки, 28 февраля болезнь унесла жизни 47 местных жителей. При этом показатель смертности от нового типа коронавируса составляет 3,57%. Днем ранее эта цифра была на отметке 3,53%.
Судьба экипажа будет решаться. Фото: https://www.facebook.com/100004589143026/Фото: соцсети
Пассажир с подозрением на коронавирус на рейсе Москва-Пекин.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»