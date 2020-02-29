2020-02-29T14:57:36+03:00
Происшествия

В Москве проверяют сообщения о "минировании" вокзалов и аэропортов

Звонок в полицию об угрозах взрыва был анонимным
Юлия Кекова
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В субботу, 29 февраля, в Москве сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения о минированиях столичных вокзалов и аэропортов.

Аноним по телефону сообщил полиции об угрозах взрыва в аэропортах Внуково и Домодедово, а также на Ярославском, Казанском, Ленинградском, Павелецком, Белорусском, Савеловском и Курском железнодорожных вокзалах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Напомним, в конце января 2020 года из-за сообщения о минировании самолета рейс Хабаровск-Москва совершил экстренную посадку. Решение вернуться в пункт вылета принял пилот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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