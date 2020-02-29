2020-02-29T15:47:03+03:00
Политика

"Видимо, не судьба": Журналиста Алексея Пивоварова не пустили на Украину

Главреда телеканала RTVI развернули прямо в киевском аэропорту с формулировкой "не смог подтвердить причину пребывания"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский журналист Алексей ПивоваровРоссийский журналист Алексей ПивоваровФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Главного редактора телеканала RTVI и создателя Youtube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину. Об этом он сам рассказал рано утром в субботу, 29 февраля.

По словам российского журналиста, его развернули прямо в киевском аэропорту. Поводом для недопуска не территорию страны послужила формулировка "не смог подтвердить причину пребывания". Обычно ее применяют в случае, если у иностранца нет обратного билета или денег на проживание - все это у Алексея Пивоварова имелось, как и приглашение.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба... Сперва — вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке. В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление", - говорится в посте на странице главреда в Instagram.

Постановление о недопуске на территорию Украины Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Постановление о недопуске на территорию УкраиныФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пивоваров подчеркнул, что никто даже не скрывал - решение принято сверху. При этом сами пограничники, по его мнению, были настроены весьма дружелюбно. Им было "неудобно и жаль", но при исполнении ничего такого говорить от себя нельзя.

"Мне тоже жаль, друзья. И я, пожалуй, тоже ничего не буду говорить, потому что люблю Украину и переживаю за неё", - заключил журналист.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе на Украину не пустили двух россиян, которые собирались провести лекции и тренинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Видимо, не судьба": Журналиста Алексея Пивоварова не пустили на Украину
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