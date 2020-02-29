Путин поговорил по телефону с Хасаном Роухани

29 Февр. 2020 2020-02-29T19:42:17+03:00

О разговоре президентов России и Ирана сообщили в Кремле

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Президент России Владимир Путин побеседовал со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Телефонный разговор состоялся в субботу, 29 февраля, по инициативе Тегерана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью иранцев из-за вспышки коронавируса и заявил о готовности оказать помощь в рамках противодействия инфекции. Также были затронуты вопросы, касающиеся ситуации в Сирии и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

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ИСТОЧНИК KP.RU