Иранцы подожгли больницу, куда якобы доставили больных коронавирусом

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:29:41+03:00

Одно из зданий учреждения сильно пострадало, однако власти не подтвердили наличие в городе зараженных [видео]

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Жители иранского города Бендер-Аббас смогли переплюнуть украинцев из Новых Санжар в плане гостеприимства. Если в Полтавской области люди лишь угрожали поджечь санаторий с потенциальными переносчиками нового типа коронавируса, то в Исламской Республике сразу перешли от слов к действиям.

В городе пошли слухи, что власти решили перевести десять инфицированных граждан в местную больницу из города Кума. Местных жителей такое соседство не устроило, и они подожгли одно из зданий медицинского учреждения

Правда, позже выяснилось, что никаких зараженных в больницу не переводили. Об этом телеканалу Iran International сообщил представитель Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян.

Сайт kp.ru писал, что в последние дни в Иране обострилась ситуация с коронавирусом. Республика опережает Китай по суточным показателям заболеваемости. Инфекцию подхватила даже вице-президент страны по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.

Карта распространения коронавируса

В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом .

ИСТОЧНИК KP.RU