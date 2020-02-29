2020-02-29T21:20:08+03:00
Политика

Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе

Президент России сообщил о планах детально разобрать вопрос во время встречи с турецкими представителями в Москве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французский лидером Эммануэлем Макроном. Беседа состоялась в субботу, 29 февраля, по инициативе Парижа. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Политики обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в частности, резком обострении напряженности в Идлибе. Путин проинформировал коллегу о принимаемых Россией мерах по борьбе с террористами в регионе. Также были затронуты вопросы, касающиеся гуманитарной ситуации в республике.

"Президент России отметил, что все актуальные аспекты сирийского урегулирования имеется в виду предметно обсудить в Москве в ходе планирующейся в ближайшие дни российско-турецкой встречи на высшем уровне", - сообщается на сайте Кремля.

Лавров надеется, что после консультаций с Анкарой по Сирии террористы не будут хозяйничать в Идлибе.Предстоящие консультации между Москвой и Анкарой могут привести к договоренностям о нормальном функционировании зоны деэскалации в Идлибе. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в понедельник в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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