Трамп пообещал «немедленно» начать вывод американских войск из Афганистана

29 Февр. 2020 2020-02-29T23:29:06+03:00

Кроме того, президент США заявил, что вскоре намерен лично встретиться с лидерами движения «Талибан»*

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Выступая на пресс-конференции в Белом доме 29 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется «немедленно». Ранее он говорил, что подписание мирного соглашения с представителями исламистского движения «Талибан»* позволит Соединенным Штатам сократить численность своих солдат в этой стране в Афганистане примерно до восьми тысяч человек.

Кроме того, Трамп сообщил, что вскоре намерен лично встретиться с лидерами талибов, а если исламисты не станут соблюдать мирное соглашение, то США будут готовы вернуть военнослужащих в Афганистан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, около года назад американский лидер заявлял, что войска Штатов покинут Афганистан только если сторонам удастся достичь мирных договоренностей.

* «Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.

ИСТОЧНИК KP.RU