Трамп пообещал «немедленно» начать вывод американских войск из Афганистана
Выступая на пресс-конференции в Белом доме 29 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется «немедленно». Ранее он говорил, что подписание мирного соглашения с представителями исламистского движения «Талибан»* позволит Соединенным Штатам сократить численность своих солдат в этой стране в Афганистане примерно до восьми тысяч человек.
Кроме того, Трамп сообщил, что вскоре намерен лично встретиться с лидерами талибов, а если исламисты не станут соблюдать мирное соглашение, то США будут готовы вернуть военнослужащих в Афганистан.
Напомним, как писал сайт kp.ru, около года назад американский лидер заявлял, что войска Штатов покинут Афганистан только если сторонам удастся достичь мирных договоренностей.
* «Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.
ИСТОЧНИК KP.RU