В дома троих сотрудников Sputnik Турция в Анкаре ворвались неизвестные

1 Март 2020 2020-03-01T01:51:20+03:00

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Поздним вечером в субботу, 29 февраля, в дома троих сотрудников агентства Sputnik Turkiye в Анкаре ворвались группы агрессивных людей. Нападение произошло перед полуночью, около 22:30 – 23:00 по московскому времени.

Неизвестные, выкрикивая оскорбления с угрозами в адрес журналистов и националистические лозунги, пытались выломать двери в квартиры, но скрылись до приезда полиции. По словам сотрудников агентства, к которым вламывались националисты, в каждой из групп было не менее десяти человек.

Об этом на своей странице в Twitter рассказала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских», - написала она.

Маргарита Симоньян добавила, что журналисты уже обратились в полицию Анкары, и теперь ожидают реакции турецких правоохранительных органов. Она также поинтересовалась, «как этим упырям стали известны домашние адреса не самых публичных наших сотрудников».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в аэропорту Стамбула турецкие правоохранители задержали супругов из России. После вмешательства российского МИД россиян отпустили и принесли извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU