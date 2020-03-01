Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении
Первый случай заражения «китайским» коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Армении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, уточнив, что инфицирован 29-летний мужчина, который 28 февраля прилетел со своей супругой из Ирана.
По данным главы армянского правительства, путешественник вместе с женой сами отправились в госпиталь сдавать тест на вирус, пробы мужчины показали положительный результат, женщина же оказалась не заражена.
Пашинян добавил, что запланированное на вечер воскресенья шествие в память жертв массовых беспорядков 1 марта 2008 года отменяется.
Напомним, как писал сайт kp.ru, на фоне обострившейся в Иране ситуации с коронавирусом Турция и Афганистан объявили, что закрывают свои границы с этой страной, а Ирак решил закрыть один из пограничных КПП. Россия приостановила авиасообщение с Ираном с 28 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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