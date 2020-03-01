Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении

1 Март 2020 2020-03-01T05:31:32+03:00

Инфицированный мужчина прилетел из Ирана и сам отправился в госпиталь сдавать тест на вирус

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Первый случай заражения «китайским» коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Армении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, уточнив, что инфицирован 29-летний мужчина, который 28 февраля прилетел со своей супругой из Ирана.

По данным главы армянского правительства, путешественник вместе с женой сами отправились в госпиталь сдавать тест на вирус, пробы мужчины показали положительный результат, женщина же оказалась не заражена.

Пашинян добавил, что запланированное на вечер воскресенья шествие в память жертв массовых беспорядков 1 марта 2008 года отменяется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на фоне обострившейся в Иране ситуации с коронавирусом Турция и Афганистан объявили, что закрывают свои границы с этой страной, а Ирак решил закрыть один из пограничных КПП. Россия приостановила авиасообщение с Ираном с 28 февраля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU