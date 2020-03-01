2020-03-01T11:31:47+03:00
В мире

Сотрудники Sputnik Турция перестали выходить на связь после обращения в полицию

Накануне неизвестные пытались ворваться в их квартиру
Ася КУЗНЕЦОВА
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29 февраля в квартиру сотрудников издания Sputnik в Анкаре пытались ворваться неизвестные около 22:30 - 23:00 по московскому времени29 февраля в квартиру сотрудников издания Sputnik в Анкаре пытались ворваться неизвестные около 22:30 - 23:00 по московскому времениФото: REUTERS
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С тремя журналистами Sputnik Турция с 29 февраля пропала связь после того, как они пошли в полицию, чтобы дать показания о нападении.

- Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры, - написала в своей социальной сети главный редактор информационного агентства "Sputnik" Маргарита Симоньян

29 февраля в квартиру сотрудников издания в Анкаре пытались ворваться неизвестные около 22:30 - 23:00 по московскому времени. Нападавшие пытались выломать двери, скандировали националистические лозунги, оскорбления и угрозы, а затем скрылись до приезда полиции.

- К трём нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских. Посмотрим, как поведет себя полиция, - написала Симоньян в своём Twitter после нападения.

Напомним, что в ночь 28 февраля в Стамбуле прошла антироссийская акция около генконсульства России. Акция протеста была посвящена обострению ситуации в Идлибе. Протестующие выкрикивали обвинения к российским властям в связи с гибелью турецких военных на севере Сирии.

Затем в комментариях к публикациям в официальных аккаунтах генкосульства России стали появляться угрозы. Полицейский спецназ охраняет территорию посольства России в Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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