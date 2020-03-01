Трамп спародировал Блумберга, спрятавшись за трибуну
Президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул невысокий рост кандидата в президенты от Демократической партии Майкла Блумберга.
В ходе конференции Союза американских консерваторов, Трамп опустился за трибуной так, чтобы за микрофоном осталась только его голова и стал кричать: "Уберите меня со сцены, уберите!". Так президент спародировал Блумберга на дебатах кандидатов от демократов.
Трамп пародирует Блумбурга.
Трамп также указал на высокие расходы Блумберга на рекламу и на отсутствие результата кампании. Американские СМИ сообщали о $500 миллионах, ушедших у миллиардера Блумберга на повышение своей популярности.
- Это просто показывает, что нельзя купить выборы, - сказал Трамп.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Блумбергу для дебатов понадобится подставка, чтобы того было видно за трибуной.
В штабе бизнесмена решили ответить Трампу. Официальный представитель кандидата в президенты Блумберга, Джули Вуд, отметила, что Трамп часто лжет, ненастоящими являются не только его слова, но и загар, а также волосы.
ИСТОЧНИК KP.RU