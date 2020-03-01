2020-03-01T11:55:55+03:00
В мире

Трамп спародировал Блумберга, спрятавшись за трибуну

Президент США не в первый раз шутит над ростом своего конкурента
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул невысокий рост кандидата в президенты от Демократической партии Майкла БлумбергаПрезидент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул невысокий рост кандидата в президенты от Демократической партии Майкла БлумбергаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул невысокий рост кандидата в президенты от Демократической партии Майкла Блумберга.

В ходе конференции Союза американских консерваторов, Трамп опустился за трибуной так, чтобы за микрофоном осталась только его голова и стал кричать: "Уберите меня со сцены, уберите!". Так президент спародировал Блумберга на дебатах кандидатов от демократов.

Трамп пародирует Блумбурга.

Трамп также указал на высокие расходы Блумберга на рекламу и на отсутствие результата кампании. Американские СМИ сообщали о $500 миллионах, ушедших у миллиардера Блумберга на повышение своей популярности.

- Это просто показывает, что нельзя купить выборы, - сказал Трамп.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Блумбергу для дебатов понадобится подставка, чтобы того было видно за трибуной.

В штабе бизнесмена решили ответить Трампу. Официальный представитель кандидата в президенты Блумберга, Джули Вуд, отметила, что Трамп часто лжет, ненастоящими являются не только его слова, но и загар, а также волосы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Ташкентом 20 россиян попали в карантин по коронавирусу
Трамп спародировал Блумберга, спрятавшись за трибуну
Путин: "Текущая цена на нефть является приемлемой для экономики России"
Сотрудники Sputnik Турция перестали выходить на связь после обращения в полицию
Путин: "В России делается всё необходимое для борьбы с коронавирусом"
Глава Минздрава призвал обращаться в больницу только в случае наличия симптомов коронавируса
Американский авианосец вошёл в Средиземное море
В Австралии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Директор Центральной больницы Уханя умер от коронавируса
В Турецкой партии назвали войну с Сирией капканом для Эрдогана
В начале марта москвичей ждут природные аномалии, ставшие для них нормой
Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста
В Роспотребнадзоре рассказали, как укрепить иммунитет
Православные христиане празднуют Прощёное воскресенье
Парламентские выборы в Словакии: победила центристская партия
Американский профессор рассказал о последствиях ядерного удара для США
С 1 марта для украинцев ужесточаются правила поездок в Россию
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении
В Южной Корее коронавирусом заразились уже 3526 человек, умерли 17
Пушков: Эрдоган не рассказал самое важное – что ему ответил Путин на просьбу оставить Анкару «один на один» с Дамаском
Трамп: США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870
Эрдоган попросил Макрона добиться для Турции поддержки НАТО в Идлибе
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило шесть тысяч
В дома троих сотрудников Sputnik Турция в Анкаре ворвались неизвестные
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Люксембурге и Северной Ирландии
В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса