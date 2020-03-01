МИД Ирана: "США не имели права подписывать договор с радикальным движением "Талибан"*

1 Март 2020 2020-03-01T14:02:48+03:00

Представители Министерства иностранных дел Ирана прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана", сказав, что США не имели права подписывать договор с радикальным движением Фото: REUTERS

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Представители Министерства иностранных дел Ирана прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"*, сказав, что США не имели права подписывать договор с радикальным движением.

- Иран считает действия США попыткой легитимизировать присутствие своих войск в Афганистане и не согласен с ними. У Америки нет правового основания для подписания договора о мире или определения задач на будущее Афганистана, - заявил 1 марта иранский МИД.

В Тегеране также заявили, что договорённостей о мире в Афганистане можно достичь только при помощи переговоров. Их гарантом может стать ООН.

Напомним, что 29 февраля США подписали долгожданное мирное соглашение с радикальным исламистским движением "Талибан"* . Официальная церемония состоялась в столице Катара - Дохе.

По договору США выведут войска из Афганистана и запустят мирный процесс урегулирования конфликта в стране. Переговоры по этому вопросу велись с конца 2018 года.

По итогам заключения сделки госсекретарь США Майкл Помпео призвал членов радикального движения разорвать все связи с террористами.

* - запрещенные в России террористические организации.

ИСТОЧНИК KP.RU