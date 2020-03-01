МИД Ирана: "США не имели права подписывать договор с радикальным движением "Талибан"*
Представители Министерства иностранных дел Ирана прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"*, сказав, что США не имели права подписывать договор с радикальным движением.
- Иран считает действия США попыткой легитимизировать присутствие своих войск в Афганистане и не согласен с ними. У Америки нет правового основания для подписания договора о мире или определения задач на будущее Афганистана, - заявил 1 марта иранский МИД.
В Тегеране также заявили, что договорённостей о мире в Афганистане можно достичь только при помощи переговоров. Их гарантом может стать ООН.
Напомним, что 29 февраля США подписали долгожданное мирное соглашение с радикальным исламистским движением "Талибан"* . Официальная церемония состоялась в столице Катара - Дохе.
По договору США выведут войска из Афганистана и запустят мирный процесс урегулирования конфликта в стране. Переговоры по этому вопросу велись с конца 2018 года.
По итогам заключения сделки госсекретарь США Майкл Помпео призвал членов радикального движения разорвать все связи с террористами.
* - запрещенные в России террористические организации.
ИСТОЧНИК KP.RU