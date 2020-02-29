США подписали мирное соглашение с "Талибаном"*

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:50:59+03:00

Договор подразумевает разрешение вооруженного конфликта в Афганистане и вывод войск из страны

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Представители США и радикального исламистского движения "Талибан"* подписали долгожданное мирное соглашение. Официальная церемония состоялась в субботу, 29 февраля, в столице Катара Дохе.

Договор подразумевает вывод американских войск из Афганистана и запуск мирного процесса урегулирования конфликта в стране. Переговоры по этому вопросу велись с конца 2018 года.

Со стороны американцев документ подписал спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад, а со стороны исламистов - заместитель лидера талибов*, глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар.

По итогам заключения сделки госсекретарь США Майкл Помпео призвал членов радикального движения разорвать все связи с террористами.

"В первую очередь, сдержите свои обещания, разорвите связи с "Аль-Каидой"* и другими террористами. Поддержите борьбу против террористической группировки "Исламское государство*", - цитирует ТАСС дипломата.

Сайт kp.ru писал, что американцы планировали вывести свои войска из Афганистана, даже если с талибами* не получилось бы договориться.

* - запрещенные в России террористические организации.

ИСТОЧНИК KP.RU