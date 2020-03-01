Все пассажиры и экипаж лайнера Diamond Princess покинули судно
Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что на борту круизного лайнера Diamond Princess больше не осталось людей. Все пассажиры и члены экипажа покинули судно.
Кацунобу Като снова выразил соболезнования родным и близким семерых пассажиров судна, погибших от коронавируса, сообщает ТАСС.
Напомним, что 19 февраля началась эвакуация порядка 1 тысячи незаражённых пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess. Отдельно своих граждан эвакуировали власти России, Гонконга, Израиля, Канады, США и Южной Кореи. Следом судно покинули те, кто контактировал с заражёнными, а потому оставленные на дополнительный карантин. 1 марта с борта лайнера сошли 500 членов экипажа и персонала.
Ранее сайт kp.ru писал, что первым скончавшимся от коронавируса в Австралии стал пассажир лайнера Diamond Princess.
Как себя чувствуют бывшие пассажиры лайнера Diamond Princess, и когда самое время привести себя в форму?.
ИСТОЧНИК KP.RU
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