1 Март 2020 2020-03-01T14:55:40+03:00

Все пассажиры и экипаж лайнера Diamond Princess покинули судно Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что на борту круизного лайнера Diamond Princess больше не осталось людей. Все пассажиры и члены экипажа покинули судно.

Кацунобу Като снова выразил соболезнования родным и близким семерых пассажиров судна, погибших от коронавируса, сообщает ТАСС.

Напомним, что 19 февраля началась эвакуация порядка 1 тысячи незаражённых пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess. Отдельно своих граждан эвакуировали власти России, Гонконга, Израиля, Канады, США и Южной Кореи. Следом судно покинули те, кто контактировал с заражёнными, а потому оставленные на дополнительный карантин. 1 марта с борта лайнера сошли 500 членов экипажа и персонала.

Ранее сайт kp.ru писал, что первым скончавшимся от коронавируса в Австралии стал пассажир лайнера Diamond Princess.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/762904" frameborder="0"></iframe> Как себя чувствуют бывшие пассажиры лайнера Diamond Princess, и когда самое время привести себя в форму?.

ИСТОЧНИК KP.RU