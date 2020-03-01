В Австралии зафиксировали первую смерть от коронавируса

1 Март 2020 2020-03-01T10:24:30+03:00

В Австралии от коронавируса скончался 79-летний мужчина, которого ранее эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess Фото: REUTERS

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Власти штата Западная Австралия сообщили о первом в стране случае смерти от коронавируса, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на главу здравоохранительного ведомства.

Она также заявила, что скончался 79-летний мужчина, которого ранее эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess. Там же заразилась коронавирусом его супруга, сейчас её состояние стабильно.

Напомним, что в Австралии было зафиксировано 25 заболевших коронавирусом нового типа, 15 из пациентов выздоровели. 9 человек, заразившихся на лайнере Diamond Princess, состоят на лечении в клиниках Дарвина.

20 января круизное судно Diamond Princess вышло из порта Йокогамы и вернулось туда же 3 февраля после обнаружения коронавируса у одного из пассажиров, который сошёл 25 января в Гонконге. Все пассажиры лайнера были закрыты на карантин 5 февраля.

Ранее сайт kp.ru публиковал материал о паре пенсионеров из Австралии, которые рассказали, как они выживают на изолированном судне.

ИСТОЧНИК KP.RU