2020-03-01T15:14:55+03:00
Политика

В Минске представители РФ и Украины обсудили детали обмена пленными

Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Киеве сообщили, что в Минске прошла встреча замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Уточняется, что во время встречи обе стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех". О нем договорились лидеры "нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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