В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях "Союз" салфеткой
По мнению авторов патента, данный способ подходит для устранения дыр, случайно сделанных небольшими метеорами
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Российская компания "Энергия" запатентовала способ ликвидации просверленных в них отверстий при помощи салфетки и герметика.
По мнению самих авторов патента, этот способ подходит для устранения дыр, случайно сделанных небольшими метеорами.
Необычный способ космического ремонта был уже испробован на деле в 2018 году. Тогда астронавты протолкнули в двухмиллиметровое отверстие салфетку, заранее пропитанную герметиком.
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ИСТОЧНИК KP.RU