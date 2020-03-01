В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях "Союз" салфеткой

1 Март 2020 2020-03-01T15:50:11+03:00

По мнению авторов патента, данный способ подходит для устранения дыр, случайно сделанных небольшими метеорами

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Российская компания "Энергия" запатентовала способ ликвидации просверленных в них отверстий при помощи салфетки и герметика.

По мнению самих авторов патента, этот способ подходит для устранения дыр, случайно сделанных небольшими метеорами.

Необычный способ космического ремонта был уже испробован на деле в 2018 году. Тогда астронавты протолкнули в двухмиллиметровое отверстие салфетку, заранее пропитанную герметиком.

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ИСТОЧНИК KP.RU