Песков назвал предстоящую встречу Эрдогана и Путина непростой
При этом представитель Кремля заявил, что лидеры подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал предстоящую встречу турецкого и российского лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина непростой.
Однако, по словам представителя Кремля, лидеры подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе.
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ИСТОЧНИК KP.RU