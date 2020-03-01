"Заяву уже написал": В Москве избили гея-блогера Андрея Петрова и его друга
В Москве избили известного бьюти-блогера Андрея Петрова и его друга Дмитрия Городецкого.
У Петрова, который является открытым геем, диагностировали травму головы. В настоящее время молодые люди находятся в больнице, их осматривают медики.
В своем Instagram блогер опубликовал в Stories фото на фоне больницы, где держится за голову. У молодого человека перевязан палец.
Бьюти-блогер обвинил в нападении Арслана Хасавова, журналиста и главного редактора "Учительской газеты" Фото: Instagram/Андрей Петров
Драка, по словам собственного источника kp.ru произошла из-за конфликта с соседом по подъезду на бытовой почве.
- Во всех телеграм-каналах пишут, что на меня и моих друзей напали - это все правда. Как только вернемся из больницы, выложим посты, - подтвердил сообщения о нападении Петров в своих соцсетях.
Также бьюти-блогер обвинил в нападении Арслана Хасавова, журналиста и главного редактора "Учительской газеты".
- Заяву уже написал, сейчас еду еще две писать, в том числе и за ложные обвинения в мой адрес, что я якобы его избил, - также сообщил своим подписчикам Петров.
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ИСТОЧНИК KP.RU