2020-03-01T21:59:53+03:00
Звезды

"Заяву уже написал": В Москве избили гея-блогера Андрея Петрова и его друга

В настоящее время Петров и Дмитрий Городецкий, находятся в больнице, их осматривают медики
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Заяву уже написал": В Москве избили гея-блогера Андрея Петрова и его друга"Заяву уже написал": В Москве избили гея-блогера Андрея Петрова и его другаФото: соцсети
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В Москве избили известного бьюти-блогера Андрея Петрова и его друга Дмитрия Городецкого.

У Петрова, который является открытым геем, диагностировали травму головы. В настоящее время молодые люди находятся в больнице, их осматривают медики.

В своем Instagram блогер опубликовал в Stories фото на фоне больницы, где держится за голову. У молодого человека перевязан палец.

Бьюти-блогер обвинил в нападении Арслана Хасавова, журналиста и главного редактора "Учительской газеты" Фото: Instagram/Андрей Петров

Бьюти-блогер обвинил в нападении Арслана Хасавова, журналиста и главного редактора "Учительской газеты" Фото: Instagram/Андрей Петров

Драка, по словам собственного источника kp.ru произошла из-за конфликта с соседом по подъезду на бытовой почве.

- Во всех телеграм-каналах пишут, что на меня и моих друзей напали - это все правда. Как только вернемся из больницы, выложим посты, - подтвердил сообщения о нападении Петров в своих соцсетях.

Также бьюти-блогер обвинил в нападении Арслана Хасавова, журналиста и главного редактора "Учительской газеты".

- Заяву уже написал, сейчас еду еще две писать, в том числе и за ложные обвинения в мой адрес, что я якобы его избил, - также сообщил своим подписчикам Петров.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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